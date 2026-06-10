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10 июня 2026, 13:45
Telegram випустив нативний застосунок для Apple Watch
С годинників тепер можна відправляти повідомлення, надсилати стікери та голосові повідомлення.
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