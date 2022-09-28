28 сентября 2022, 12:15

Teltonika TMT250 – автономний персональний трекер для online-моніторингу.

Завдяки ультракомпактним розмірам, стандарту захищеності IPХ67, високої чутливості GPS модуля та підтримці Bluetooth може відмінно виконувати найрізноманітніші завдання контролю як людей, так і транспортних засобів. Кнопка “SOS” дозволяє надсилати миттєві повідомлення у разі непередбачених ситуацій.

частотний діапазон 850/900/1800/1900 МГц

GPRS клас 12 (до 240 kbps)

GPRS Mobile Station Class B

SMS (текст/дані)

Bluetooth 4.0+LE

GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

чутливість - 165 дБм

"гарячий" старт <1s

точність < 3 м

2.0 Micro-USB

Внутрішня GNSS-антена з високим коефіцієнтом посилення

Внутрішня GSM-антена з високим коефіцієнтом посилення

2.0 Micro-USB

1 RGB LED

MicroSIM

Внутрішня пам'ять – 128MB

2 кнопки

Живлення – 6 ÷ 30 В DC із захистом від стрибків напруги

Вбудований акселерометр

Вбудований гіроскоп

Вбудований акумулятор – 800 mAh, Li-Ion батарея (0,63 Вт)

Робочі температури – від -25 °C до +55 °C

Клас захисту IP67

Розміри – 44×43×20 мм

Вага – 40 г



Більше новин від Network Discount - https://www.facebook.com/networkdiscount/