Teltonika FMB965 – новый автомобильный трекер с емкой резервной батареей

27 апреля 2022, 13:45

Компания Teltonika представила свой новый автомобильный трекер - FMB965.

Устройство отличает большая встроенная резервная батарея. Трекер может работать автономно и отслеживать данные до 30 дней. Это стало возможным благодаря новому режиму работы «Спящий режим с отключением питания». Из-за этой функции потребляемая мощность составляет менее 1 мА, а данные передаются каждые 4 часа. Теперь вы можете быть уверены, что даже компактные аккумуляторы двухколесной техники будут защищены от разряда.

Этот режим в совокупности с компактным водонепроницаемым корпусом IP67 делает FMB965 идеальным для мониторинга двухколесной техники. Такой вариант корпуса позволяет использовать его также для контроля скутеров, квадроциклов, прицепов, моторных лодок, водных мотоциклов, судов на воздушной подушке, снегоходов и т.д. Как видите, спектр применения очень широк.

Специально разработанный корпус оснащен инновационной системой «Clip-On» и не требует никаких инструментов для его открытия или закрытия. Кроме того, встроенная прокладка между створками обеспечивает долговечность устройства и его устойчивость к воздействию воды и пыли, что жизненно важно для транспорта открытого типа, такого как двухколесные транспортные средства.

FMB965 - это GPS-трекер, относится к линейке базовых трекеров. Тем не менее с помощью него можно организовать блокировку двигателя, подключение BLE датчиков, а акселерометр позволит распознать случаи аварии.

Учитывая вышесказанное, наиболее распространенными сферами использования являются компании по прокату мотоциклов и скутеров, индустрия развлечений и туризма, корпоративные автопарки, мелкий водный транспорт, курьеры по доставке, логистические компании и т.д.