Teltonika FMB965 – новий автомобільний трекер із ємною резервною батареєю

6 мая 2022, 14:15

Ключова відмінність цього пристрою – ємна вбудована резервна батарея. Трекер може працювати автономно та відстежувати дані до 30 днів, що стало можливим завдяки новому режиму роботи «Сплячий режим з вимкненням живлення», завдяки чому споживана потужність становить менше 1 мА, а дані передаються кожні 4 години.

Цей режим разом із компактним водонепроникним корпусом IP67 робить FMB965 ідеальним для моніторингу.

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FMB965 - це GPS-трекер, що відноситься до лінійки базових трекерів. Тим не менш, за допомогою нього можна організувати блокування двигуна, підключення BLE датчиків, а акселерометр дозволить розпізнати випадки аварії.

Враховуючи вищезазначене, найбільш поширеними сферами використання є компанії з прокату мотоциклів та скутерів, індустрія розваг та туризму, корпоративні автопарки, дрібний водний транспорт, кур'єри з доставки, логістичні компанії тощо.