Teltonika TMT250 - трекер для online-моніторингу

Завдяки ультракомпактним розмірам, стандарту захищеності IPХ67, високої чутливості GPS модуля та підтримці Bluetooth може відмінно виконувати найрізноманітніші завдання контролю як людей, так і транспортних засобів.
Кнопка “SOS” дозволяє надсилати миттєві повідомлення у разі непередбачених ситуацій.
частотний діапазон 850/900/1800/1900 МГц
GPRS клас 12 (до 240 kbps)
GPRS Mobile Station Class B
SMS (текст/дані)
Bluetooth 4.0+LE
GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
чутливість - 165 дБм
«гарячий» старт <1s
точність < 3 м
2.0 Micro-USB
Внутрішня GNSS-антена з високим коефіцієнтом посилення
Внутрішня GSM-антена з високим коефіцієнтом посилення
2.0 Micro-USB
1 RGB LED
MicroSIM
Внутрішня пам'ять – 128MB
2 кнопки
Живлення – 6 ÷ 30 В DC із захистом від стрибків напруги
Вбудований акселерометр
Вбудований гіроскоп
Вбудований акумулятор – 800 mAh, Li-Ion батарея (0,63 Вт)
Робочі температури – від -25 °C до +55 °C
Клас захисту IP67
Розміри – 44×43×20 мм
Вага – 40 г
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