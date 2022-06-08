Teltonika TMT250 - трекер для online-моніторингу

8 июня 2022, 15:45

Завдяки ультракомпактним розмірам, стандарту захищеності IPХ67, високої чутливості GPS модуля та підтримці Bluetooth може відмінно виконувати найрізноманітніші завдання контролю як людей, так і транспортних засобів.

Кнопка “SOS” дозволяє надсилати миттєві повідомлення у разі непередбачених ситуацій.частотний діапазон 850/900/1800/1900 МГцGPRS клас 12 (до 240 kbps)GPRS Mobile Station Class BSMS (текст/дані)Bluetooth 4.0+LEGPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPSчутливість - 165 дБм«гарячий» старт <1sточність < 3 м2.0 Micro-USBВнутрішня GNSS-антена з високим коефіцієнтом посиленняВнутрішня GSM-антена з високим коефіцієнтом посилення2.0 Micro-USB1 RGB LEDMicroSIMВнутрішня пам'ять – 128MB2 кнопкиЖивлення – 6 ÷ 30 В DC із захистом від стрибків напругиВбудований акселерометрВбудований гіроскопВбудований акумулятор – 800 mAh, Li-Ion батарея (0,63 Вт)Робочі температури – від -25 °C до +55 °CКлас захисту IP67Розміри – 44×43×20 ммВага – 40 г