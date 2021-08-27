Нові перетворювачі частоти від EATON уже в продажі в Україні

27 августа 2021, 17:16

Енергетична компанія Eaton розширює серію PowerXL компактним перетворювачем частоти DM1, який охоплює діапазон потужності до 22 кВт.



Він розроблений спеціально для управління насосами, вентиляторами й конвеєрними стрічками, а також для загального машинобудування.



DM1 уже доступний для продажу в Україні, а з жовтня цього року з’явиться на складі RDC, що істотно скоротить терміни поставки та започаткує формування власного локального складу, який має бути створений на початку 2022. DM1 в першу чергу зацікавить OEM- компанії (original equipment manufacturer), які виробляють готове обладнання для сфери ОВІК (опалення, вентиляція і кондиціювання) і можуть використовувати DM1 як комплектуючі для своїх систем. Крім того, DM1 буде релевантним для системних інтеграторів, які займаються комплексною автоматизацією виробництва й також зможуть залучати DM1 як складову частину систем автоматичного управління.

Завдяки компактності й зменшеній глибині установки інвертор є одним з найменших пристроїв у своєму класі й може бути встановлений навіть у 200-міліметровомі корпусі. Вихід із захистом від короткого замикання 100 кА також закладає основу нових стандартів у цій продуктовій категорії. Версія Pro компактного перетворювача не тільки має функцію STO для аварійної зупинки, але також у стандартній комплектації оснащена численними протоколами зв'язку. Це означає, що DM1 можна під’єднати прямо з коробки для прямої інтеграції в чинні мережі зв'язку без будь-якого додаткового обладнання.Доступні дві версії DM1: стандартна - поставляється без клавіатури й функції STO, але вже включає інтерфейс Modbus RTU. Версія Pro DM1 оснащена 7-сегментною клавіатурою, функцією STO (SIL2 PLc), поставляється з протоколами Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, BACnet MSTP і BACnet IP. Зрозуміло, що компактний перетворювач частоти може бути підключений до системи зв'язку SmartWire-DT. За допомогою додаткових карт DM1 також може бути оснащений протоколами Profibus, CANopen і DeviceNet для північноамериканського ринку та з'єднаннями WLAN або GSM. DM1 можна налаштувати через внутрішній вебcервер без необхідності установки будь-якого програмного забезпечення. Таким чином, оновлення або неправильні версії програмного забезпечення залишилися в минулому. Управління вебсервером практично ідентично управлінню програмним забезпеченням PowerXpert inControl, яке також можна використовувати для моніторингу та реєстрації даних на DM1. Таким чином, віддалене управління й обслуговування можуть бути легко реалізовані через будь-яке доступне IP-з'єднання. Крім того, DM1-Pro оснащений вбудованим інтерфейсом Bluetooth, який можна використовувати для зв'язку з програмним забезпеченням PowerXpert inControl. Отже, можливий зв'язок з пристроєм через закриті двері шафи управління і без будь-яких кабельних з'єднань, що значно підвищує безпеку роботи на машині під час роботи. Обидві версії оснащені роз'ємом для віддаленої клавіатури DG1, яка показує всі параметри в зрозумілій і простій формі. Версія Pro має вбудований потенціометр для прямого та простого введення заданих значень на пристрої.Для спрощення установки DM1 пропонує на вибір чотири типи застосувань: стандартне, насосне, HVAC та універсальне. Залежно від обраного типу програми будуть демонструватися тільки параметри, необхідні для цього застосування, що значно спрощує і прискорює налаштування DM1. Версія DM1 Pro також поставляється з функцією безпечного відключення крутного моменту (STO), базовою вбудованою в привід функцією безпеки. Ця функція не тільки гарантує відсутність крутного моменту у двигуні, коли це необхідно, але також запобігає випадковому запуску й забезпечує економічну відповідність Директиві ЄС по машинному обладнанню.Перетворювач частоти DM1 особливо ефективний в діапазоні перевантажень. Залежно від конфігурації, режими роботи «Бездатчикове векторне керування (SLV)» і «U / f-керування» підтримують роботу двигуна за номінального навантаження 150% і 110% відповідно. На короткий час Бездатчикове векторне управління може навіть збільшити крутний момент до 200%. Крім того, інвертор забезпечує високо динамічне керування двигунами з постійними магнітами в особливо енергоефективних застосуваннях.DM1 відрізняється високою термостійкістю і забезпечує повну продуктивність при температурі навколишнього середовища до +50 ° C (IP20 і IP21). Вентилятори зі збільшеним терміном служби й регульованим керуванням сприяють підвищенню надійності. Міцна конструкція пристроїв також виявляється в їх високому ступені захисту: моделі з номінальною потужністю до 22 кВт доступні зі ступенем захисту IP20, і ступінь захисту може бути підвищена до IP21 / NEMA1 за допомогою додаткового комплекту.