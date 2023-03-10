Що таке перетворювач частоти і до чого тут кабельні рішення LAPP

10 марта 2023, 11:15

У сучасному промисловому житті майже всі двигуни керуються перетворювачами частоти.

Перетворювач частоти – це пристрій, який генерує змінний струм з частотою та/або амплітудою, відмінною від змінного струму.

Можливість безперервного регулювання швидкості двигуна забезпечує можливість економії енергії в багатьох застосуваннях з різними навантаженнями. Наприклад, вентилятори або насоси рідко працюють на номінальній потужності або номінальній швидкості. Якщо потрібна менша потужність насоса або витрата, потужність можна легко зменшити за допомогою перетворювача частоти. Ще одна перевага використання перетворювачів частоти (порівняно з двигунами, які статично працюють від мережі) полягає в покращеному контролі процесу приводів або машин завдяки змінній швидкості, що означає, що точність, якість і пропускна здатність часто можна підвищити.

Нажаль керування змінною швидкістю та високого потенціалу економії має небажані побічні ефекти. Коли висока напруга перемикається з плюса на нуль протягом кількох наносекунд. Під час самого процесу перемикання утворюються перехідні процеси, які можуть поширюватися через електромагнітні з’єднання в системі, а також у наших кабелях двигуна. Ці високочастотні струми перешкод можуть пройти через заводську систему заземлення та негативно вплинути на якість передачі, наприклад, у випадку паралельних ліній передачі даних.

Однак цих проблем можна уникнути, використовуючи спеціальні конструкції кабелю, спеціальні ізоляційні матеріали та монтаж навченими фахівцями.

Проаналізувавши фізичні механізми з’єднання в силових кабелях двигуна ми розробили революційну конструкцію кабелю. Кабель для серводвигунів!

Нам вдалось зменшити струм витоку, завдяки правильному скручуванню (розташуванню) жил по відношенню до жили заземлення!

Інноваційна техніка скручування досягає ідеальної електричної симетрії, яка зменшує магнітне випромінювання та значно зменшує внутрішні взаємодії.

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