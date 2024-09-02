В Україні розроблять концепцію контрольованого експорту зброї під час війни

2 сентября 2024, 8:45

Робоча група з народних депутатів та представників оборонно-промислового комплексу збирається розробити концепцію контрольованого експорту військової продукції під час війни.

Захід було організовано для того, щоб вивчити, наскільки контрольоване відкриття експорту надлишкового озброєння, насамперед дронів, може принести Україні додаткові фінанси.«Зараз із питанням масштабування виробництва може конкурувати хіба що питання його фінансування», – заявив голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.