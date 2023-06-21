З 12 по 18 червня, в 46-й тиждень роботи зернового коридору, експорт агропродукції через морські порти Великої Одеси впав на 33% порівняно з попереднім тижнем - до 438,1 тис тонн.
У цей період було завантажено 9 суден, що на 4 одиниці менше попереднього тижня.
21 июня 2023, 9:15
Експорт через "зерновий коридор" за тиждень зменшився на третину - УКАБ
З 12 по 18 червня, в 46-й тиждень роботи зернового коридору, експорт агропродукції через морські порти Великої Одеси впав на 33% порівняно з попереднім тижнем - до 438,1 тис тонн.
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