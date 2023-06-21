Експорт через "зерновий коридор" за тиждень зменшився на третину - УКАБ

21 июня 2023, 9:15

З 12 по 18 червня, в 46-й тиждень роботи зернового коридору, експорт агропродукції через морські порти Великої Одеси впав на 33% порівняно з попереднім тижнем - до 438,1 тис тонн.



У цей період було завантажено 9 суден, що на 4 одиниці менше попереднього тижня.