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24 июня 2025, 8:15

McDonald’s тепер працевлаштовує підлітків з 16 років

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

З 23 червня юні працівники зможуть працювати до 18 годин на тиждень у проміжку з 7:00 до 21:00.
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