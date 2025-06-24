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24 июня 2025, 8:15
McDonald’s тепер працевлаштовує підлітків з 16 років
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
З 23 червня юні працівники зможуть працювати до 18 годин на тиждень у проміжку з 7:00 до 21:00.
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