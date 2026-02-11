У Варшаві можуть запустити безкоштовну оглядову повітряну кулю

11 февраля 2026, 16:45

У межах громадянського бюджету на 2027 рік у столиці Польщі запропонували ідею оглядової повітряної кулі над Віслою. Якщо проєкт пройде оцінку, голосування стартує 1 червня.

Польоти планують зробити безкоштовними — щонайменше 25 годин на тиждень. Для порівняння, у Кракові подібна куля працює за гроші.У перший рік куля буде частиною експозиції про історію авіації та підніматиметься під час міських подій. Вартість проєкту — 550 тис. злотих, результати голосування оголосять 1 липня, реалізація запланована на 2027 рік.