Підтримувану Маском America PAC підозрюють у незаконному зборі даних виборців

6 августа 2024, 12:45

Розслідування щодо організації почали у Мічигані.

За версією слідства, при реєстрації для голосування на її сайті потрібно вказати поштовий індекс, адресу та номер телефону.

Далі користувачі потрапляють на сторінку, на якій пропонується "заповнити форму нижче", щоб завершити реєстрацію, однак ця форма зараз не працює.



В офісі державного секретаря Мічигану пояснили, що кожен громадянин повинен точно знати, як його особиста інформація використовується цією організацією.



Водночас джерела CNBC розповіли, що організація планує перезапустити сайт, де все "працюватиме як слід".