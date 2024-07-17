Польський банк у рейтингу 250 найкращих фінтех-компаній світу

17 июля 2024, 9:15

mBank увійшов до категорії кращих необанків за версією видання CNBC та компанії з дослідження ринку Statista.

Щоб визначити лідерів, команда аналітиків провела глибоке дослідження відповідних KPI (які саме не вказано) більш ніж 2000 компаній.

Перші необанки з'явилися у 2014 році. З тих пір, за оцінками експертів, їхня кількість зросла до 460 по всьому світу.Серед найкращих також банки із США, Нідерландів, Бразилії, Індії, Туреччини, Великобританії, Бразилії, Аргентини, Південної Кореї, Нігерії, Німеччини, Данії та України (monobank).