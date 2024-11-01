1 ноября 2024, 14:15

"Дія" – один із найкращих винаходів світу за версією TIME

Нагороду отримали за Шлюб онлайн, перший у світі повністю цифровий процес одруження.

Раніше переможцями цієї категорії були OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo.


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