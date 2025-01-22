OPPO Find X8 і Find X8 Pro отримали Золотий знак якості акумулятора від DXOMARK

22 января 2025, 8:45

OPPO Find X8 та Find X8 Pro отримали нагороду «Золотий Знак якості акумулятора 2025» від DXOMARK, визнаючи їхні найкращі у своєму класі показники автономності, заряджання та ефективності.



У тестах автономності, які вимірюють час роботи пристрою шляхом проведення серії реальних і лабораторних випробувань, Find X8 Pro і Find X8 посіли перше і друге місце відповідно в категорії Ultra-Premium від DXOMARK.

DXOMARK виявив, що Find X8 Pro демонструє видатні показники автономності, причому обидва телефони отримали високі результати в кожному підтесті: «Дім/офіс», «В дорозі» та «Калібрований».І OPPO Find X8, і Find X8 Pro продемонстрували відмінну автономність у всіх тестових сценаріях, стабільно працюючи більше 3 днів при помірному використанні. Ці показники відображають суворий протокол тестування, який імітує повсякденне використання, чергуючи статичні умови, наприклад, вдома або в офісі, з динамічними, наприклад, під час поїздок на роботу або активного відпочинку на свіжому повітрі.Загальний показник автономності телефону відображає тривалість заряду акумулятора, а акумулятор Find X8 Pro ємністю 5910 мАг закладає міцну основу для чудової роботи від одного заряду. Find X8 Pro відмінно справляється з тривалим відтворенням відео, іграми та потоковою передачею даних - завданнями, які зазвичай викликають занепокоєння щодо заряду акумулятора, тому Find X8 Pro ідеально підходить для тих, хто вимагає більшого від свого смартфона.Find X8 також отримав Золотий знак якості акумулятора DXOMARK 2025, продемонструвавши вражаючу продуктивність акумулятора в усіх категоріях тестування. Його акумулятор ємністю 5630 мАг особливо вражає, враховуючи, наскільки смартфон тонкий і легкий.Завдяки проривній технології кремнієво-вуглецевого акумулятора та новітньому процесору MediaTek Dimensity 9400, серія Find X8 поєднує в собі максимальну ефективність і мінімальне тепловиділення з вишуканим тонким, елегантним дизайном.На додаток до тривалої флагманської потужності, Find X8 Series пропонує універсальні рішення для швидкого заряджання. Обидва телефони оснащені дротовою зарядкою OPPO SUPERVOOCTM 80 Вт та бездротовою зарядкою AIRVOOCTM 50 Вт, що забезпечує максимальну зручність для користувачів, підтверджену тестами DXOMARK.