GlobalLogic отримала нагороду за дотримання цілей ООН

29 июня 2022, 9:45

IT-компанія GlobalLogic отримала срібну нагороду від міжнародної організації EcoVadis за глобальні зусилля щодо екології та сталого розвитку.

Нагорода підтверджує, що компанія не лише надає високоякісні інженерні послуги, але й ощадливо використовує енергетичні та природні ресурси, докладає зусилля для зменшення негативного впливу на довкілля та забезпечує гідні умови праці.

З розвитком цифрових технологій, бізнес шукає нові можливості для покращення життя суспільства та створення екологічних та інклюзивних рішень. Після придбання GlobalLogic компанією Hitachi Ltd., компанія приєдналася до однієї з найбільш авторитетних ініціатив – цілей ООН зі сталого розвитку. У GlobalLogic вважають, що дотримання принципів диверсифікації, рівності, екологічності та різноманіття мають вирішальне значення для розвитку сталого суспільства та покращення якості життя людей.

«За даними EcoVadis, 91% світових компаній звертають увагу на принципи сталого розвитку, коли обирають постачальника послуг. Як надійний партнер для багатьох світових корпорацій та частина глобальної технологічної екосистеми, ми розділяємо екологічні підходи наших міжнародних партнерів та наших інженерів, для яких також важливий сталий розвиток, – коментує Андрій Яворський, старший віцепрезидент зі стратегії та розвитку, GlobalLogic. – Рейтинг EcoVadis доводить, що наші послідовні зусилля приносять користь як клієнтам, так і суспільству».

За дослідженнями, 85% споживачів частіше надають перевагу компаніям, що дотримуються принципів сталого розвитку.

EcoVadis є одним із найбільш надійних постачальників рейтингів стійкості бізнесу в усьому світі. Для створення рейтингу організація досліджує ініціативи компаній у напрямку сталого розвитку за чотирма категоріями: навколишнє середовище, гідна праця та права людини, етика, екологічність закупівель.