У Франції через спеку зупинили два ядерні реактори

29 июня 2026, 16:15

Французька енергокомпанія EDF тимчасово вивела з роботи два ядерні реактори через аномально високі температури та необхідність дотримання екологічних норм щодо нагрівання річкової води.

Йдеться про реактори на АЕС Ножан-сюр-Сен на річці Сена та Буже на Роні поблизу Ліона. Обидві станції використовують воду з річок для охолодження реакторів, після чого повертають її назад у водойми.Щоб не перевищувати допустимі температурні показники та не завдавати шкоди екосистемам, EDF вирішила призупинити роботу реакторів. Раніше на АЕС Ножан-сюр-Сен вже знижували потужність одного з енергоблоків, аби зменшити вплив на водну флору та фауну.