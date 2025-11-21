Китайський ATLUSS-A140: ще один крок до ройових ударів і "дрон-носіїв"

21 ноября 2025, 8:15

Китайська CETC вивела на публіку новий барражуючий боєприпас ATLUSS-A140, який поєднує розвідку, РЕБ та точкове ураження і вже інтегрується одразу в два носії — наземний і повітряний.



Корпус із вуглецевого волокна зменшує масу й дозволяє нарощувати запас палива або корисне навантаження, а сам виріб з початку задуманий як елемент рою, а не одиночний «камікадзе».

Наземною платформою виступає бронемашина CTL181A «Дунфен Мєнші» з 48-трубною пусковою установкою, яку CETC раніше вже демонструвала як носія малих БпЛА та барражуючих боєприпасів для ройових ударів.Другий рівень — великий БпЛА «Цзютянь», фактично «дрон-авіаносець», здатний нести до кількох десятків і більше AI-керованих боєприпасів і запускати їх у польоті як розподілений ударний рій.У такій зв’язці ATLUSS-A140 стає універсальним модулем: він може працювати як передовий розвідник, як одноразовий «глушник» для прориву ППО/РЕБ, або як високоточний удар по виявленій цілі, відкриваючи вікно для основного рою. Це логічне продовження китайської лінії на багатоплатформені рої дронів, які вже відпрацьовувалися на машини CTL181A та інших носіях.У підсумку ATLUSS-A140 важливий не стільки як самостійний боєприпас, скільки як елемент доктрини: Пекін рухається до багаторівневих роїв, де наземні, повітряні й, потенційно, морські носії випускають однотипні дешеві «камікадзе» з різною начинкою.