Китайський ATLUSS-A140: ще один крок до ройових ударів і "дрон-носіїв"

Китайська CETC вивела на публіку новий барражуючий боєприпас ATLUSS-A140, який поєднує розвідку, РЕБ та точкове ураження і вже інтегрується одразу в два носії — наземний і повітряний.
Корпус із вуглецевого волокна зменшує масу й дозволяє нарощувати запас палива або корисне навантаження, а сам виріб з початку задуманий як елемент рою, а не одиночний «камікадзе».
Наземною платформою виступає бронемашина CTL181A «Дунфен Мєнші» з 48-трубною пусковою установкою, яку CETC раніше вже демонструвала як носія малих БпЛА та барражуючих боєприпасів для ройових ударів.
Другий рівень — великий БпЛА «Цзютянь», фактично «дрон-авіаносець», здатний нести до кількох десятків і більше AI-керованих боєприпасів і запускати їх у польоті як розподілений ударний рій.
У такій зв’язці ATLUSS-A140 стає універсальним модулем: він може працювати як передовий розвідник, як одноразовий «глушник» для прориву ППО/РЕБ, або як високоточний удар по виявленій цілі, відкриваючи вікно для основного рою. Це логічне продовження китайської лінії на багатоплатформені рої дронів, які вже відпрацьовувалися на машини CTL181A та інших носіях.
У підсумку ATLUSS-A140 важливий не стільки як самостійний боєприпас, скільки як елемент доктрини: Пекін рухається до багаторівневих роїв, де наземні, повітряні й, потенційно, морські носії випускають однотипні дешеві «камікадзе» з різною начинкою.