"Terrex – Barys A": казахстанська "амфібія" з БпЛА-камікадзе на 140 км

24 ноября 2025, 12:45

Казахстан показує, як виглядає бронетехніка «нової хвилі»: на полігоні «БЕРЕГ» випробували амфібійну ББМ Terrex – Barys A з власним бойовим модулем «Ансар» і барражуючим боєприпасом дальністю до 140 км.

Офіційно це просто демонстрація національних можливостей, неофіційно — заявка на вхід у клуб виробників повноцінних «сухопутних дроноплатформ».



Машина поєднує те, що зараз вважається «must have» для середньої ББМ: двошаровий V-over-V корпус із заявленою стійкістю до 10 кг TNT під днищем, базовий STANAG 4 з опцією до 5 рівня, повна амфібійність із водометами й рухом на воді понад 11 км/год. Фактично це універсальне шасі для дій на змішаному театрі з великою кількістю річок і затоплених ділянок — те, що критично для Центральної Азії й потенційно цікаво союзникам Астани.



Ключ не в броні, а в «Ансарі». 30-мм гармата 2А72, кулемет, АГС і ПТРК доповнюються інтегрованим БпЛА-камікадзе з бойовою частиною 7+ кг і дальністю до 140 км, плюс заявка на майбутній лазерний засіб. Окремо підкреслюється «інноваційна СУВ», яка дозволяє оператору в єдиному інтерфейсі працювати з кількома типами озброєння. У фіналі демонстрації саме з машини здійснюється пуск барражуючого боєприпасу — це важливий сигнал, що концепт не обмежується слайдами.

Terrex – Barys A — це не просто «ще одна ББМ», а рух до зв’язування розвідки, вогню й маневру в одному колісному вузлі з власним дрон-ударним плечем. Це підтвердження тренду: навіть середні держави будують броньовані платформи як носії високоточних засобів дальньої дії, і завтра на будь-який «звичайний» силует ББМ у регіоні доведеться дивитися як на потенційний стартовий майданчик для ударів далеко за лінією фронту.