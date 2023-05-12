Турция передала Украине новейшие броневики Otokar Cobra II

12 мая 2023, 10:45

Полноприводная ББМ компании Otokar с колесной формулой 4х4. Шасси американской многоцелевой машины повышенной проходимости HMMWV. Корпус цельносварный, бронированный. Лобовое стекло двухслойное.

Модель Cobra II впервые была представлена в 2021 году. В зависимости от задач может менять комплектацию. ББМ способна взять на борт до 11 бойцов. По желанию заказчика может быть установлено от 3 до 5 дверей.Cobra II выполнена по модульной схеме. Ее грузоподъемность до 2,5 т. Максимальная скорость по шоссе 110 км/ч, запас хода – до 700 км. ББМ может быть произведена и в варианте амфибии. Экипаж − 1 водитель.В зависимости от модификации броневик может оснащаться 7,62 мм пулеметом, 12,7 мм пулеметом Browning M2HB, 40-мм автоматическим гранатометом Mk19, 12,7-мм снайперской винтовкой M82A1 и 20-мм пушкой M621.