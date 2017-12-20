Вездеходное шасси КрАЗ-5401НЕ

20 декабря 2017, 10:45

Согласно техническим требованиям ГСЧС, прописанным в условиях крупного тендера, "АвтоКрАЗ" изготовил шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4х4) грузоподъемностью 9,5 т.

Шасси предназначено под монтаж различных специзделий, в данном случае - под установку спецоборудования для тушения пожаров АЦ-4-60. Дебют шасси состоялся на недавних специально-тактических учениях ГСЧС, проводившихся на автозаводе.

Оригинальность этого шасси заключается в том, что с учетом требований заказчика впервые в ЧАО "АвтоКрАЗ" на двухосном полноприводном вездеходе применена двухрядная четырехдверная шестиместная кабина МАЗ. Следует отметить, что в линейке традиционных кабин Renault и MAN, которыми Кременчугский автозавод комплектует свои бескапотные автомобили, не представлены образцы с параметрами, указанными в данном тендере. При этом в технических требованиях заказчика четко прописаны параметры кабины МАЗ-530905 (Беларусь), в связи с чем кременчугские конструкторы провели адаптацию этой кабины к шасси автомобиля КрАЗ-5401НЕ. Широкопрофильная шина с централизованной системой подкачки позволяет эксплуатировать специзделие, установленное на этом шасси, не только по дорогам с различным покрытием, но и в условиях полного бездорожья. К тому же оснащение автомобиля двумя топливными баками по 165 л, обеспечивающими пробег автомобиля на расстояние до 600 км, позволяет совершать оперативную доставку экипажа и оборудования к месту проведения спасательных, аварийный или иных необходимых, согласно спецификации автомобиля, работ. Автомобиль способен развивать скорость более 90 км/час, к тому же он достаточно маневренный, благодаря бескапотной компоновке, и может легко использоваться в условиях городского цикла.

Полноприводное шасси КрАЗ-5401НЕ (4х4) было впервые создано в конце прошлого года, первый образец был оснащен двурядной кабиной MAN. Учитывая высокую унификацию шасси КрАЗ этой модели, на них без труда монтируются более 30 специальных надстроек массой до 10 т., а также узлы и агрегаты различных производителей, которые укажет клиент.

Широкий модельный ряд перспективной техники КрАЗ, созданный "АвтоКрАЗом" в последние годы, позволяет обеспечить импортозамещение внутреннего рынка эффективной компактной спецтехникой отечественного производства. Производственные мощности, кадровый потенциал и отработанные годами технологии позволяют это сделать в необходимых объемах в различном исполнении, согласно требованиям потребителя.