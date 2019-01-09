Cамоходное шасси КрАЗ 8х8 с АКПП для установки тяжелых вооружений

9 января 2019, 10:45

«АвтоКрАЗ» в первых числах нового 2019 сделал украинским военным подарок, отгрузив заказчику новое полноприводное шасси КрАЗ-7634НЕ колесной формулы 8х8.

Самоходное шасси, грузоподъемностью 27 т, предназначено для монтажа тяжелого спецоборудования. От своих предшественников оно отличается более мощным - 460 л.с., двигателем и автоматической коробкой передач, максимальный крутящий момент которой рассчитан на 2500 Н/м. Такое агрегатирование совместно с проходной трансмиссией позволяет реализовать высокие тягово-динамические характеристики автомобиля. Также по требованию заказчика выхлопная система размещена между 1 и 2 мостами с выхлопом на правую сторону по ходу движения автомобиля, а вместо двух топливных баков прямоугольной формы по 350 л установлены два по 165 л круглого сечения.

Автомобиль, с компоновочной схемой «кабина перед двигателем», имеет монтажную длину рамы 8080 мм, внешний минимальный габаритный радиус поворота - 14 м. Шасси имеет первую и вторую управляемые оси, все мосты - ведущие. Рулевой механизм - интегрального типа со встроенным гидравлическим усилителем, который позволяет снизить усилие на рулевом колесе до 10 кгс, что значительно снижает утомляемость водителя. Полный привод всех колес обеспечивает эксплуатацию этого самоходного транспортного средства в условиях бездорожья.

Кабина - с высокими эргономическими показателями, имеет низкую посадку - 2800 мм (для сравнения: в КрАЗ-7140Н6 (8х6) - 3170 мм), которая позволяет удобно располагать над крышей кабины разное спецоборудования. Широкое лобовое стекло обеспечивает отличный обзор дороги. Кабина, а также кожух двигателя окрашены в зеленый защитный матовый цвет.