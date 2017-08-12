"КрАЗ" изготовил оригинальные лаборатории исследования скважин

12 августа 2017, 8:43

«АвтоКрАЗ» отгрузил в адрес ПАО «Укргаздобыча» партию специальных автомобилей: лаборатории исследования скважин ЛСГ-10 на шасси КрАЗ-5233НЕ.

Спецтехника изготовлена ​​согласно условиям выигранного ЧАО «АвтоКрАЗ» тендера. Транспортная база спецмашин - автомобильное шасси КрАЗ-5233НЕ в стандартной комплектации.

Лаборатория исследования скважин ЛСГ-10 предназначена для геофизических и гидродинамических исследований с помощью глубинных приборов и инструментов, вводимых в скважину. Применяется при скважинных работах на нефтегазовых месторождениях. Кунг лаборатории оснащен системой отопления, освещения и вентиляции, что обеспечивает комфортные условия для обслуживающего персонала.

Комплект навесного оборудования включает лебедку гидравлическую, баки масляный и водяной с термоизоляцией, диван-рундук, ложемент, мойку и многие другие инструменты и приспособления, необходимые для исследования скважин.

Это не первый выигранный Кременчугским автозаводом тендер, объявленный «Укргаздобычей». Ежегодно этот крупнейший в Украине добытчик природного газа и газового конденсата приобретает у отечественного производителя грузовиков спецтехнику различного назначения: экскаваторы-планировщики, самосвалы, седельные тягачи, цементировочные агрегаты, подъемники, лаборатории и пр. В целом же, нефтяники и газовики в Украине и далеко за ее пределами - постоянные клиенты «АвтоКрАЗа», которые отдают предпочтение именно полноприводным моделям КрАЗ и специзделиям на их шасси. Их привлекают, прежде всего, чрезвычайная проходимость, возможность выдерживать запредельные нагрузки, мощь и простота в обслуживание украинских грузовиков.