Вахтовые автомобили КрАЗ отгружены филиалам "Укргаздобычи"

15 июня 2018, 11:45

Отгрузки Кременчугским автозаводом в адрес филиалов ПАО «Укргаздобыча» изготовленной согласно тендерной документации продукции продолжаются.

Специализированные автомобили ФПВ-14224 из недавно выигранных на «Прозорро» тендеров, изготовленные на полноприводном шасси КрАЗ-5233НЕ, уже отправились в пункты назначения.

Спецавтомобили отличаются мощностью двигателей и конструкцией надстроек. Вахтовки с крупного тендера имеют 375-сильный дизельный двигатель Евро 5, механическую 9-ступенчатую КП. Однако спецнастройка, производства ЧАО «Нефтеавтоматика» (г. Полтава), по требованию заказчика имеет оригинальную конструкцию. В частности, стандартный кузов-фургон на 22 пассажирских места, в данном случае, рассчитан на 15 пассажиров. При этом есть дополнительный грузовой отсек для хранения необходимого инструмента и оборудования, подъем к которому осуществляется с помощью выдвижной лестницы. Сиденья - полумягкие, травмоопасные с ремнями безопасности. Кузов-фургон и кабина имеют стационарное двустороннее переговорное устройство. Предусмотрена двойная система отопления от автономного воздушного отопителя салона 4 кВт и от системы охлаждения двигателя с двумя радиаторами обогрева салона - 12 кВт.

Отдельная единица имеет 300-сильный двигатель Евро 5 с отопителем двигателя в зимний период. В кабине водителя есть отопитель и кондиционер.

Вахтовки окрашены в традиционный корпоративный цвет «Укргаздобычи», с обеих сторон фургона - логотип компании. Сотрудничество продолжается, завершение выполнения тендерных обязательств планируется осенью