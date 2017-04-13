Партия легких бронеавтомобилей КрАЗ-Кугуар ушли на фронт

13 апреля 2017, 9:15

Кременчугский автозавод отправил одному из своих постоянных заказчиков партию многофункциональных бронеавтомобилей КрАЗ-Кугуар (4х4).

Малая бронетехника предназначена для перевозки личного состава по дорогам с различным покрытием, бездорожью и местности.

Автомобиль оборудован пассажирским бронированным корпусом. Бронирование пассажирского отделения - пятистороннее (крыша и вертикальные поверхности) для защиты от 7,62x51 мм M80 NATO Ball ammunition толщиной 6,5 мм, в соответствии со стандартами CEN Level BR6. Пол транспортного средства снабжен защитой от осколков в результате одновременного подрыва двух немецких ручных гранат DM-51 или их эквивалента. Бронезащита установлена также за крыльями, на щите моторного отсека, в задних колесных арках. Особый дизайн бронирования обеспечивает распределение веса бронированных дверей на силовые элементы брони. Таким образом, уменьшается нагрузка на модифицированные дверные петли. Бронирование сконструировано таким образом, что пуля, выпущенная под любым углом к поверхности автомобиля, не проникнет внутрь, не встретив на своем пути элементов брони. Возможность прострела в результате рикошета минимизирована.

Стекла плоские бронированные, толщиной 39 мм (уровень защиты CEN B6), имеют специальный слой для защиты от осколков стекла, защиту от многочисленных кинетических воздействий (попаданий), минимум искажений.

Конструкция легкой бронетехники КрАЗ максимально адаптирована под местные условия эксплуатации. Все несущие узлы максимально укреплены, в частности, задняя подвеска - усиленная рессорная, передняя – усиленная пружинная.

Двигатель – бензиновый V6 , мощностью 218 л.с., коробка передач – механическая пятискоростная. Есть два топливных бака со стальной защитой объемом 90 л каждый. Максимальная скорость – 105 км/час. В качестве дополнительного оборудования на легкий броневик КрАЗ-«Кугуар» установлены пулестойкие вставки в колесах, ковшеобразные сиденья и поворотная башня на крыше.

На долю КрАЗ-Кугуаров выпали первые наиболее тяжелые дни военного конфликта на востоке Украины в 2014 году. Они, вместе с КрАЗ-Спартанами, поневоле стали автомобилями переднего края и часто использовались не по назначению, за неимением другой специальной техники в воинских частях.

КрАЗы в броне спасли многие жизни украинских военных – бойцов, офицеров, высшего командного звена. Уверены, что отправленная бронетехника КрАЗ-Кугуар достойно пополнит ряды украинских военных и станет с ними в одном ряду на защиту рубежей Украины.



