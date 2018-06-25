КрАЗ-6510 - новый тягач КрАЗ

25 июня 2018, 9:45

Новая модель, которой Кременчугский автозавод в своей продуктовой линейке еще не имел, только "родилась" на свет - полноприводный седельный тягач КрАЗ-6510 (6х6).

Технические требования к новинке прописал заказчик. Основные отличия от остальных тягачей КрАЗ - бескапотная кабина с местом для отдыха, двигатель, мощностью 460 л.с., коробка - автомат, лебедка с гидроприводом и седельно-сцепное устройство с тремя степенями свободы под шкворень 3,5 ".

В кабине водителю будет комфортно по максимуму. Она имеет два эргономичных сидения, за которыми расположено место для отдыха. Интегральный рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка» с встроенными распределителем и усилителем, способствует меньшей усталости водителя. Панель приборов и руль имеют много функциональных клавиш.

В наличии - электроподъемники стекол дверей, дополнительный обогреватель и кондиционер, что также добавит комфорт и будет способствовать производительности труда.

Двигатель - мощностью 460 л.с., рядный, шестицилиндровый. Он оборудован электромагнитной муфтой вентилятора, предпусковым подогревателем, электрическим подогревом впускного коллектора. Пуск двигателя осуществляется с помощью электростартера, есть возможность подключения диагностического модуля. Коробка - автоматическая, 6-ступенчатая, гидравлическая.

Раздаточная коробка - механическая, двухступенчатая, с межосевым дифференциалом, блокируемым материал картера и крышки РК - высокопрочный чугун.

Мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколесным дифференциалом, механизмами блокировки дифференциалов на среднем и заднем мостах.

Полная масса седельного тягача КрАЗ-6510 - 28000 кг, а допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство - 17 000 кг.

Автопоезд в составе тягача и полуприцепа, массой 65 000 кг, развивает скорость 65 км/ч. Максимальный угол подъема, преодолеваемый автопоездом, - 36% (19°), боковой уклон - 20°, глубина преодолеваемого брода - 1,2 м. Радиус поворота тягача - 10 м

Колеса имеют систему централизованной подкачки шин. Механическая лебедка с гидроприводом имеет тяговое усилие 15 т, 63-метровый трос ф22, она расположена на раме за кабиной и предназначена для вытаскивания собственными средствами техники на полуприцеп.

Седельно-сцепное устройство «Georg Fisher» SK-HD 38.36 G под шкворень 3,5 дюйма, высотой 290 мм, высота подставки ≈385 мм, обеспечивает:

- полный поворот сцепного шкворня вокруг своей вертикальной оси;

- поворот в вертикальной продольной плоскости симметрии ССУ на угол не менее + 17º / -14º;

- поворот в вертикальной поперечной плоскости влево и вправо на угол не более ± 7 º.