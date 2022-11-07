7 ноября 2022, 9:15

Притула привезет ВСУ эшелон броневиков "Spartan"

Фонд Притулы за полтора суток собрал 236 млн грн из 200 млн грн необходимых. Благодаря невероятной сплочённости украинцев удастся закупить не 50, а 60 броневиков "Spartan".


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