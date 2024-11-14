Донаты украинцев на армию сократились - Bloomberg

14 ноября 2024, 8:45

Агентство отметило, что в 2022 году пожертвования в фонд Сергея Притулы "были настолько обильными, что на них можно было бы купить спутник для Министерства обороны".

Но в этом году он видит противоположную тенденцию, проблемы и усталость от войны.



"Чтобы собрать ту же сумму пожертвований, нам придется работать в три раза больше, чем в предыдущие годы", — сказал Притула в комментарии агентству.



Фонд Притулы сообщил о падении пожертвований примерно на одну пятую, а другие организации, помогающие армии, столкнулись с еще большим падением. Фонд "Повернись живим" ощутил сокращение пожертвований примерно на 15%, согласно публичным данным.



Притула называет экономические трудности, включая отключения электроэнергии, возможными причинами сокращения донатов.



"Этим летом во время отключений электроэнергии потребность в пожертвовании конкурировала с необходимостью купить генератор", — сказал он.