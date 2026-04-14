Сибига: Украина покрывает до 75% потребностей армии собственным вооружением

14 апреля 2026, 10:15

Глава МИД Украины Сибига заявил, что украинская оборонная промышленность уже обеспечивает до 75% потребностей армии и до 95% дальнобойных ударов.

По его словам, за последний год на вооружение принято более 1.300 новых образцов техники. Он также отметил эффективность украинских разработок на международном уровне.



Сибига напомнил, что ракеты «Нептун», которыми в 2022 г. был потоплен крейсер «Москва», остаются символом развития оборонных возможностей страны.

Министр поблагодарил предприятия отрасли, включая Укроборонпром, за вклад в укрепление обороноспособности.