Германия выделит €60 млн зимней помощи Украине

Как сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, деньги в том числе будут направлены на обеспечение людей теплом, "с особым акцентом на прифронтовые регионы".
В последние дни о дополнительной помощи Украине на восстановление энергетики объявили Норвегия ($200 млн), Великобритания ($26,7 млн), Италия (оборудование на сумму €1,85 млн).
