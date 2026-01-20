20 января 2026, 11:45

Германия выделит €60 млн зимней помощи Украине

Как сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, деньги в том числе будут направлены на обеспечение людей теплом, "с особым акцентом на прифронтовые регионы".



В последние дни о дополнительной помощи Украине на восстановление энергетики объявили Норвегия ($200 млн), Великобритания ($26,7 млн), Италия (оборудование на сумму €1,85 млн).

