Плюс 20 000 євро для лікарні в Боярці: челендж "Ліга тепла" розширює коло

9 декабря 2022, 13:15

До благодійного челенджу з обігріву лікарень і пологових будинків долучилась компанія «Хуавей Україна». Це дозволить розпочати роботи з отеплення ще одного медичного закладу – Центральної районної лікарні в м. Боярка.

Челендж отеплення лікарень та пологових будинків триває. Сьогодні про приєднання до «Ліги тепла» – відкритої благодійної ініціативи з отеплення Українських пологових будинків - повідомила компанія Хуавей Україна. Компанія перерахувала 20 000 євро, що дає можливість розпочати роботи з отеплення альтернативним опаленням наступного медичного закладу – Центральної Районної Лікарні в м.Боярка на Київщині.Першим опалення від «Ліги тепла» отримав пологовий будинок у місті Охтирка Сумської області завдяки внеску від Vodafone Україна та Watsons Україна. Роботи там вже завершені.«Головна наша сила в тому, як ми об’єднуємось навколо вирішення проблем та знаходимо рішення наперекір всьому. Я тішуся, що до Ліги тепла приєднуються нові компанії і дякую всім, хто відгукнувся на наш заклик», - говорить Ольга Устинова, СЕО Vodafone Україна.«Хай світ зустрічає новонароджених теплом маминих обіймів та нашою спільною турботою про комфорт в пологових будинках! Навіть попри зиму та морози наші серця сповнені теплом та енергією життя. «Ліга тепла» єднає партнерів для доброї справи», – вважає Ло Бінь, заступник СЕО «Хуавей Україна».