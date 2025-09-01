Французькі лікарні готуються до війни

Війна в Європі більше не вважається неможливою: Міністерство охорони здоров’я Франції співпрацюватиме з Міністерством оборони, щоб цивільні лікарні могли приймати великий потік поранених, якщо це стане необхідним.
Стратегічні заходи:
Мобілізація всієї нації: водопостачання, транспорт, енергетика, охорона здоров’я
Підвищення обізнаності медиків про обмеження воєнного часу.
Модернізація медичної служби Збройних сил з 2026 року.
Міністр охорони здоров’я Катрін Вотрен:
«Це частина стратегічного передбачення, як під час епідемій чи пандемії Covid. Країна має бути готова!»