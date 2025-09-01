Французькі лікарні готуються до війни

1 сентября 2025, 12:45

Війна в Європі більше не вважається неможливою: Міністерство охорони здоров’я Франції співпрацюватиме з Міністерством оборони, щоб цивільні лікарні могли приймати великий потік поранених, якщо це стане необхідним.

Стратегічні заходи:

Мобілізація всієї нації: водопостачання, транспорт, енергетика, охорона здоров’я

Підвищення обізнаності медиків про обмеження воєнного часу.

Модернізація медичної служби Збройних сил з 2026 року.



Міністр охорони здоров’я Катрін Вотрен:

«Це частина стратегічного передбачення, як під час епідемій чи пандемії Covid. Країна має бути готова!»