Три дитячі лікарні отримали важливе обладнання

20 июня 2022, 15:45

До опорних медичних закладів Києва, Запоріжжя та Львова було передано 62 одиниці різноманітного обладнання на суму 3 347 000 гривень, що раніше перерахував національний мобільний оператор до МБФ «Українська біржа благодійності» (платформа dobro.ua).

Ці лікарні надають медичну допомогу дітям постраждалим від війни в Україні.

«Українські лікарі героїчно рятують життя постраждалих та потребують нашої допомоги. Саме тому ми нещодавно виділили чергову благодійну пожертву на закупівлю важливого обладнання в дитячі лікарні. Загалом Київстар вже перерахували понад 33 мільйони гривень на гуманітарну підтримку військовим, лікарням, літнім людям та постраждалим від війни. Ми вдячні кожному, хто на своєму фронті боронить Україну. Разом ми впевнено крокуємо назустріч перемозі!» – коментує Анна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій Київстар.Передана допомога від оператора використана на закупівлю обладнання до НДСЛ «Охматдит» у Києві й до Дитячої лікарні Першого територіального медичного об'єднання міста Львова. Зокрема лікарні отримали: аквадистилятор, мобільну стійку, інфузомат, каталку для пацієнтів, шприцеві насоси, штатив для тривалих вливань ШДВП-4 та інше. Також, до Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні передано 2 інфузомати та аспіратор. З 24 лютого в цих медичних установах кількість маленьких пацієнтів збільшилася майже вдвічі. Наразі лікарні приймають дітей переселенців, тяжкохворих поранених дітей, дорослих та новонароджених зі всієї України.Повний перелік придбаного медичного обладнання можна переглянути за посиланням.Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни, Київстар перерахував благодійну допомогу на рахунки авторитетних українських та міжнародних благодійних фондів, серед яких БО «Повернись живим», БФ «Твоя опора», БФ «Let`s help», МБФ «Карітас України» та МБФ «Українська біржа благодійності». Кожен абонент передплаченого зв’язку оператора може долучитись до допомоги військовим, лікарням, стареньким й постраждалим від війни завдяки SMS-повідомленням на короткі номери, або через сервіс СМАРТ-ГРОШІ.