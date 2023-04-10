10 апреля 2023, 15:45

У Бучі відкрилося перше у Бучанському районі відділення гемодіалізу

В Ірпінській міській лікарні наразі працюють 4 штучні нирки. За перші 3 дні роботи нового обладнання процедуру пройшли 12 пацієнтів.


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