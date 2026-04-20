Американські вчені вперше надрукували штучні нейрони, які імітують роботу мозку

20 апреля 2026, 15:15

Інженери Northwestern University створили гнучкі штучні нейрони за допомогою технології аерозольного 3D-друку.



Під час експериментів сигнали, які генерували штучні нейрони, були достатньо схожими на природні, щоб викликати реакцію в живих клітинах мозку. Це підтвердили тести на тканинах мозочка мишей, де вдалося активувати реальні нейронні ланцюги.

Для створення пристроїв використали спеціальні електронні чорнила на основі дисульфіду молібдену як напівпровідника та графену як провідника. Отримані штучні нейрони здатні генерувати електричні імпульси, практично ідентичні тим, що виробляють справжні клітини мозку.Поєднання мозкоподібних сигналів і енергоефективних матеріалів може стати основою для нових обчислювальних систем, які споживатимуть менше енергії та працюватимуть ближче до принципів роботи мозку.Окремо дослідники звертають увагу на проблему енергоспоживання в ШІ. Зі збільшенням обсягів даних зростає і потреба в електроенергії, тому потрібне ефективніше обладнання.