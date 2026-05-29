Норвегия присоединится к французскому "ядерному зонтику"

29 мая 2026, 13:45

Норвегия планирует начать переговоры с Францией о включении в ее систему ядерного сдерживания. Об этом заявили президент Франции Макрон и премьер Норвегии Стере после встречи в Париже.

Стороны подписали соглашение о расширении оборонного сотрудничества, предусматривающее более тесное участие Норвегии в концепции французского «ядерного зонтика» и усиление европейской стратегической автономии.Премьер Норвегии подчеркнул, что основой безопасности страны остается НАТО и союз с США, однако французский ядерный потенциал рассматривается как дополнительный элемент сдерживания. При этом в Осло заявили, что размещение ядерного оружия на территории страны в мирное время не планируется.