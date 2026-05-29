У Франції активно розширюють українські студії та програми про Україну

29 мая 2026, 12:15

Перша леді Олена Зеленська заявила, що у Франції зростає кількість університетів, які запускають українські студії та академічні програми, присвячені Україні.

Під час виступу на Книжковому Арсеналі вона наголосила: головна мета таких проєктів — щоб світ дізнавався про Україну з наукових джерел, а не через російські фейки та дезінформацію.



До співпраці вже долучилися Сорбонна, університети Бордо та Ліон-Люм’єр, а також французькі наукові центри, які досліджують українську мову, культуру та історію. Інтерес до України у французькому академічному середовищі продовжує зростати.

