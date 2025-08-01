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1 августа 2025, 9:15

Із 2027 року учні старших класів навчатимуться в окремих закладах, — МОН

Це будуть академічні ліцеї та заклади професійної/фахової передвищої освіти.

Максимальна відстань ліцею буде до 30 км від місця проживання учня.

До закладів освіти буде організовано підвезення учнів.


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