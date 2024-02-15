Які галузі українського бізнесу мають найбільшу потребу в Big Data

У 2023 році активними користувачами інструментів Big Data в Україні були ритейл, сфера послуг, медичні заклади.
Водночас з’явився попит на такі технології у компаній-виробників, малого підприємництва й тих, хто займається послугами освіти.
Найбільший оператор електронних комунікацій в Україні проаналізував запити за підсумками 2023 року, що надходили від українського бізнесу. На основі цього Київстар підготував аналітику, у яких галузях українського ринку ростиме потреба в інструментах Big Data.
Зокрема, серед галузей бізнесу 2023 року був такий розподіл нових запитів:
28,77% - ритейл (онлайн і офлайн),
17,81% - заклади харчування (ресторани, кав’ярні, піцерії тощо),
12,33% - сфера послуг,
13,70% - сфера нерухомості,
9,59% - виробництво,
8,22% - краса і спорт (салони краси, перукарні, масажні салони, спортивні центри),
6,85% - медицина і ветеринарія (медичні та аптечні заклади),
2,74% - освіта і саморозвиток.
«Такі цифри ілюструють низку трендів на ринку. У ритейлі традиційно висока кількість запитів (28,77% ) на Big Data-продукти (зокрема, таргетовану комунікацію) і вона й далі продовжує зростати. Крім того, прослідковується збільшення попиту в цій галузі на аналітичні продукти. Активно аналітикою також цікавиться і сфера послуг (12,33%)», — коментує Тетяна Юрчишина, маркетинг-директорка Київстар на B2B-ринку.
Яскраво простежується зростання попиту на Big Data-продукти на нову, і раніше менш активну категорію — серед виробників (9,59%), особливо тих, які самостійно вибудовують канали продажу своєї продукції.
Також Юрчишина зауважує, що зростає кількість запитів на аналітику й таргетовані смс-повідомлення серед аптек (6,85%). Бачимо тренд, що у сфері освіти і саморозвитку буде збільшуватись попит на послуги по дослідженню власної аудиторії та пошуку схожих потенційних клієнтів. Крім того, збільшується кількість запитів на пошук персоналу виробничих професій.