ГлавнаяНовости
4 декабря 2025, 14:45

Метро на Виноградар не запустять у 2026 році

У 2026 році планують завершити будівництво станції «Мостицька», але рух у напрямку Виноградаря здійснюватиметься тільки після введення в експлуатацію двох станцій, утому числі й станції «Проспект Правди».


Оцените новость:
  • 0 оценок