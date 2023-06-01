В Україні відновлюються темпи введення житла в експлуатацію

1 июня 2023, 8:45

Обсяги введеного в експлуатацію житла за перший квартал 2023 року досягли рівня 2019 року, - Держстат.



В Києві здано в експлуатацію 172,8 тис м² житла, що на 36% менше, ніж за 1-й квартал 2022, але більше, ніж було введено в перших кварталах 2020 і 2021.

У Львівській області ввели 170,4 тис м², що на 34% більше, ніж в першому кварталі 2022, але менше, ніж вводили в 2018-2021 рр за цей період. В Одеській області в першому кварталі ввели на 20% менше, ніж 2022.Високі показники у Вінницькій області: там за 1-й квартал вже ввели 342,4 тис м², це 85% від того що ввели за весь 2022 і трохи більше, ніж за весь 2020.Позитивна динаміка спостерігається в Дніпропетровській області, де за перший квартал ввели хоч і менше, ніж вводили до повномасштабного вторгнення, проте вже майже половину від того, що ввели за весь 2022.