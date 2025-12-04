ГлавнаяНовости
4 декабря 2025, 16:45

США тиснуть на Грецію, щоб вона приєдналася до закупівель зброї для України

Як повідомили джерела  Ekathimerini, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі в середу, 3 грудня, представники посольства США в Афінах передали прохання Вашингтона, щоб Греція приєдналася до PURL.


