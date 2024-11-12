Білорусь стала країною-партнером БРІКС

12 ноября 2024, 8:45

Статус країни-партнера, крім іншого, передбачає участь на постійній основі в спеціальних сесіях самітів і зустрічей міністрів закордонних справ БРІКС.

Також можливе запрошення партнерів на інші заходи міністерського рівня, зустрічі представників з нацбезпеки та форум парламентаріїв.БРІКС — союз, утворений у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати. БРІКС позиціонує себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.