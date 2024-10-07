7 октября 2024, 14:45

Про це повідомили пропагандисти з посиланням на посла Сирії у Росії Башара Джаафарі. Нагадаємо, у країні понад 13 років триває громадянська війна.



Цьогорічний саміт БРІКС пройде в російській Казані з 22 по 24 жовтня.