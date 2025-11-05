Навіщо Москві озброювати Венесуелу FPV-роями і що це змінює

5 ноября 2025, 9:45

Російські пропагандисти та депутати синхронно заговорили про масові поставки ударних FPV для Каракаса, підшиваючи до цього "сюрприз для американців" і натяки на "Орешник".



Клікбейтово? Так. Але сигнал серйозний: Москва тестує межі впливу в Західній півкулі й шукає дешевий спосіб ускладнити будь-який сценарій американської сили на Карибах.

За формою це "дешевий асиметричний щит": FPV з радіусом до 40 км, розосереджені позиції на островах, мобільні групи операторів, які ховаються краще за берегові ракетні комплекси.За змістом — політична демонстрація: РФ публічно проштовхує наратив про готовність озброювати союзника у дворі США. Навіть якщо масштаби поставок обмежені, сам шум навколо "тисяч дронів, що вмістяться в один літак", створює картинку стримування й примушує Вашингтон рахувати опції логістичного прикриття, протидесантної оборони та ППО уздовж панамсько-карибської дуги.Операційно FPV на узбережжі Венесуели — це про контур "зрізання можливостей", а не про повний заборонний бар’єр. Проти легких засобів доставки (LCAC, катери, вертолітні майданчики) рої справді знижують темп і піднімають ціну операції, особливо з гірського хребта між морем і Каракасом, де складний рельєф допомагає приховувати підльоти.Геополітично це дзеркало для США й НАТО: Іран і РФ давно експортують "дешеву масу" у вигляді баражуючих боєприпасів і FPV; Пекін паралельно заходить на ринок дешевих ударних платформ. Кариби — логічний полігон для демонстраційних ефектів: малою ціною створюється зона невизначеності, що потребує непропорційно дорогих контрзаходів з боку опонента.Москва продає образ "тисячі дешевих очей і голок" як регіональний стримувач. Реальна сила цієї концепції вимірюється не цінником у $1 000 за FPV, а спроможністю розгорнути, захистити, живити й командувати роями під тиском РЕБ та вогню.