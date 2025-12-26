У Польщі запустили новий сервіс для пошуку укриттів

26 декабря 2025, 9:15

У Польщі почав працювати державний онлайн-сервіс «Gdzie sie ukryc» — карта та мобільний застосунок для швидкого пошуку найближчого безпечного місця у разі надзвичайної ситуації.

Що вміє сервіс:

• Показує всі офіційні укриття та сховища;

• Визначає місцезнаходження або працює за введеною адресою;

• Прокладає найкоротший маршрут до укриття;

• Має вбудований компас для навігації;

• Дозволяє додати ярлик на головний екран телефону.



До бази входять підвальні та підземні приміщення, паркінги, а також інші об’єкти, придатні для тимчасового захисту.