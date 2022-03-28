В Україні запустили платформу Паляниця.Інфо для швидкого пошуку допомоги

28 марта 2022, 8:45

Українська Волонтерська Служба у партнерстві з компанією SoftServe розробила платформу для швидкого пошуку гуманітарної та волонтерської допомоги в усіх областях України — Паляниця.Інфо.

На платформі налаштовано зручний фільтр за категоріями та локаціями. Зокрема, можна знайти допомогу вразливим верствам населення: внутрішньо переміщеним особам, літнім людям, дітям, а також допомогу з евакуацією, житлом, продуктами, ліками. Пошук можна вести як по окремих містах/селах, так і по областях та всій Україні.Наразі, на платформі розміщено понад 400 організацій, які надають різну допомогу по Україні. Команда платформи постійно працює над її доповненням та оновленням.Якщо ви представляєте громадську організацію, благодійний фонд або волонтерський штаб та готові надати допомогу, натисніть кнопку “Додати інформацію” та заповніть відповідну форму. Менеджери платформи опрацюють ваш запит протягом 12 годин та додадуть інформацію на платформу.Якщо ви бажаєте долучитися до добрих справ та хочете допомагати у своєму місті, натисніть кнопку “Стати волонтером” та перейдіть у чат-бот за посиланням: https://t.me/VolunteersHotlineBot