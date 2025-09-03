Вперше розкрили характеристики української ракето-дрона "Паляниця"

3 сентября 2025, 11:15

Вона має швидкість як російські ракети з "Тушок", пише — Defense Express.

З’ясувалось, що "Паляниця" важить 320 кг, з яких до 100 кг — це корисне навантаження.Максимальна дальність польоту 650 км.Висота польоту від 15 метрів до 500 метрів.Наведення та навігація здійснюється за допомогою GPS та інерціальною системою.

Старт "Паляниці" відбувається за допомогою твердопаливного прискорювача, після чого вмикається реактивний двигун. Один з найцікавіших показників — це її швидкість, яка сягає 900 км/год, що можна порівняти зі швидкістю російських крилатих ракет Х-101.

Наразі немає жодного підтвердження реального бойового застосування "Паляниці", як і її фотографій в живу, або бодай уламків збитої. Хоча, раніше вже висувались припущення, що саме вона могла феєрично рознести склад боєприпасів у місті Торопєц.