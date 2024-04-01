1 апреля 2024, 17:15

Ракета Х-101 стала вдвічі небезпечнішою, — Defense Express

Росіяни оснастили її двома бойовими частинами, вага збільшилася з 450 до 800 кг. Саме цими ракетами окупанти атакують Україну з ТУшок.


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