General Dynamics хоче виробляти БМП ASCOD спільно з "Українською бронетехнікою"

27 сентября 2023, 11:45

Універсальна платформа ASCOD може бути оснащена різними системами озброєння: бойовими модулями з автоматичними гарматами 30 мм та гранатометами 40 мм, вежами з гарматами калібрів 105 мм або 120 мм та протитанковими керованими ракетними комплексами.