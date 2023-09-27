27 сентября 2023, 11:45

General Dynamics хоче виробляти БМП ASCOD спільно з "Українською бронетехнікою"

Універсальна платформа ASCOD може бути оснащена різними системами озброєння: бойовими модулями з автоматичними гарматами 30 мм та гранатометами 40 мм, вежами з гарматами калібрів 105 мм або 120 мм та протитанковими керованими ракетними комплексами.


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